Vox ha anunciado que su número uno por Albacete será Fernando Paz, un controvertido historiador que ha destacado por sus declaraciones homófobos 'profranquistas' e, incluso, por negar el holocausto.

Además, Paz es un tertuliano habitual de medios de derechas en los que ha afirmado, incluso, que si tuviera un hijo gay "le ayudaría a reconducir su psicología mediante terapia".

Estas declaraciones homófobas no han sido las únicas. El candidato de Vox también ha destacado que "una parte de las lesbianas no lo son porque les atraigan las mujeres sino por razones ideológicas ya que desprecian a los hombres hasta ta punto de que consideran que no sirven ni para la sexualidad".

