Las 'perlas' de Fernando Paz, el homófobo fichaje de Vox: "La España de Franco no era un régimen totalitario en absoluto"

Fernando Paz será el número uno en las listas de Vox al Congreso en la provincia de Albacete. Se trata de un polémico escritor que ha protagonizado polémicas declaraciones sobre la homosexualidad, la Guerra Civil o el feminismo.

El candidato de Vox ha participado en una conferencia de La Falange "sobre la neutralidad de España en la II Guerra Mundial" y en una de Alianza Nacional "sobre la ideología de género".

Paz participó en debates televisivos en los que hizo muchas declaraciones que despertaron la indignación de los espectadores. Una de ellas se produjo en 2013, cuando afirmaba que la homosexualidad se cura. "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología", afirmaba.

Pero no es su única afirmación con tintes homófobos, ya que en 2015 criticaba la aprobación del matrimonio homosexual en Irlanda: "Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay. Con la firmeza del sonámbulo, Occidente se precipita en el abismo".

En su conferencia para el partido neonazi Alianza Nacional, llego a referirse a los ciudadanos de culturas no occidentales asegurando que "1.500 millones de tíos que no quieren morir que profesan una fe que están dispuestos, yo no os digo los 1.500 pero muchos sí, a sacar la gumia y a sajarnos la nuez, porque occidente camina hacia la muerte pero ellos no".

Pero no se quedó ahí, porque también decía que las políticas de género desembocarán "en la supresión de la sexualidad" a través de la "disociación de la reproducción y la sexualidad". Además, critica que las políticas actuales conducen hacia la "esterilidad".

Para justificar estas ideas, habla de la "destrucción de los matrimonios a través del divorcio", la "homosexualidad" o la "anticoncepción absolutamente generalizada".

Por otra parte, en su charla para La Falange afirmaba que "está lejos de haberse fijado con precisión la verdad" sobre el Holocausto. En su opinión, "la identificación de los judíos con los comunistas era una simplicación, pero tenía una parte sustancial de verdad".

En sus debates televisivos, Fernando Paz definía a Franco como "un jefe de Estado español bajo cuyo mandato se produjo el cambio más grande de nuestra historia" y afirmaba que "el bombardeo de Gernika es un mito de la propaganda británica". "Como la izquierda no puede dar marcha atrás en la historia, intentan reconstruirla 'orwellianamente'", afirmaba.

También pide ilegalizar el comunismo "como lo está en muchos países civilizados". "100 millones de personas asesinadas por gente que comparte las ideas de estos tipos que deberían estar ilegalizados como lo están en muchos países civilizados como en Alemania, que tienen ilegalizado al partido nazi y al partido comunista", explicaba antes de afirmar que "el partido comunista tiene bastantes más muertos que el partido nazi".

Además, dice que "España no era un régimen totalitario en absoluto ni de lejos, era un régimen autoritario con distintas bases de poder en el cual el partido servía al Estado, en los regímenes totalitarios es el partido el que dicta al estado".