Lamine Thior habla en su sección 'Microrracismos' sobre el lenguaje racista. Para ello expone que al describir a una persona negra se la describe utilizando solo esa característica mientras que, para describir a una persona blanca, no se hace referencia nunca al color de su piel. Como indica el humorista, "muchas veces, la manera en la que utilizamos el lenguaje, consciente o inconscientemente, es racista". Lamine señala expresiones como 'lista negra' o 'trabajar como negros', para hacer hincapié en que "siempre se usa negro con una connotación negativa".

Pero el lenguaje no solo es racista con los negros, también hay otras expresiones que afectan a otros colectivos racializados como 'engañar como un chino', 'hacer una gitanada' o 'ser un judío'. "Curiosamente el racismo, en este caso, es super inclusivo, no perdona a absolutamente a nadie", apunta Lamine.

El colaborador reflexiona también sobre si alguien que se haya criado escuchando este tipo de expresiones es racista por usarlas. Como indica, cree que no ya que en algunos casos hay palabras cuyo uso es tan habitual que ya no se dicen con intención racista. A pesar de ello, para él, independientemente del uso que se le de a esas expresiones, siguen siendo racistas. Thior expone que para referirse a una persona, lo mejor es utilizar su nombre y, si se desconoce su nombre, no recurrir a su color de piel para describirlo.