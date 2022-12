María Sánchez es veterinaria de campo y ha escrito 'Tierra de mujeres', un libro con el que pretende dar visibilidad al colectivo femenino en este ámbito y a los conflictos que asolan al mundo rural.

Al comienzo de su entrevista con Sandra Sabatés explica que "ahora hablamos de feminismo, pero cuando iba a la universidad la palabra 'feminista' apenas se utilizaba, era un tema que no se trataba".

Y es que ella empezó a percatarse de la poca visibilidad de las mujeres al darse cuenta de que sus "escritores, veterinarios, poetas y ecologistas favoritos eran hombres": "Mi abuela y mi madre nunca han formado parte de mi narrativa sino todo lo contrario. Cuando tenía 16 años veía en ellas un reflejo de lo que no quería ser".

En este sentido, Sandra Sabatés destaca que las mujeres del campo son una fuerza de trabajo brutal, pero solo el 2,2% está dada de alta en el sector de la ganadería y de la pesca.

"Las mujeres trabajan en el campo pero no se las tiene en cuenta. Porque la explotaciones y las tierras están al nombre de los maridos. Ahí es donde se ve la falta de igualdad y el machismo. Por ejemplo, tú eres una mujer y todos los días vas a trabajar con tu marido al campo, pero las tierras son suyas", señala María Sánchez.

Un machismo que, según explica, ella ha sufrido más en el mundo de la literatura: "Soy veterinaria rural, en mi día a día estoy contenta porque me siento valorada y respetada. Pero en el ámbito de la literatura he tenido que soportar comentarios a mi físico, a mis relaciones y a mi trabajo, eso es algo muy duro".

En referencia al abandono que sufre el mundo rural, otro de los temas que trata en su libro, asegura que "si quieres emprender un proyecto, no tienes facilidades". Nos cuenta, además, que no le gusta que "se hable de 'España vacía' porque no es así, aunque no haya personas, hay patrimonio y cultura".

Por ello, antes de finalizar su entrevista con Sandra Sabatés en Mujer tenía que ser manda un mensaje de concienciación: "Hay que hacer un cambio de mentalidad y aprender a mirar el campo de otra forma. Hay que intentar alejarse de los prejuicios".