EXCLUSIVA El día que Thais Villas consiguió entrevistar a Franco a través de una médium: "En España no tendría que haber rey, a mí me engañaron"

Thais Villas consigue en El Intermedio la primera entrevista póstuma a Franco. La colaboradora conversa con el dictador a través de una médium que cuenta qué es lo que este le dice. Desde que no le gusta que haya rey, ni democracia, porque destaca que España no está preparada, a admitir que el "Real Madrid actual es una porquería porque son blanditos". Además, "no quiere que le llamen caudillo, sino general".

La vuelta de Thais a El Intermedio arranca con el cuidado de la momia del dictador para que no le vuelva a ocurrir nada. Además, se ha citado con una médium, que ha conseguido "en exclusiva la entrevista más buscada: al mismísimo Francisco Franco".