La Audiencia Nacional ha rechazado entregar el 'Caso Koldo' a la fiscalía europea. Por otro lado, ha sido publicado por 'El Mundo' que José Luis Ábalos disfrutó de un chalet vinculado con las empresas de Víctor Aldama, uno de los comisionistas de la trama. Parece que al exministro le cuesta despegarse de la sombra de Koldo, y no solo metafóricamente, ya que también ha encontrado a su ex asesor en 'La isla de los perdidos'.

'José Luis Ábalos' se sorprende ante la llegada a la isla de 'Koldo García'. "Vaya, el mismísimo José Luis Ábalos... avalado sea el señor", bromea el 'ex asesor'. "No, ¿en serio? No puede ser... llevas 40 años haciéndome el mismo puto chistecito", se lamenta el 'exministro'. 'Koldo' le explica que ha ido a la isla siguiendo a "la fuerza del destino". "Siempre terminamos encontrándonos", añade.

El 'exministro' pide a 'Koldo' que le haga una colada debido a que su colada "huele peor que el caso de tus mascarillas'. "Me temo que las cosas han cambiado un poco... yo no tengo porqué obedecerte", le espeta 'Koldo'. "No te voy a lavar la ropa porque me lo pidas... sino porque me da asco verla", responde 'García'.

El 'ex asesor' vuelve con la colada hecha y, aunque le 'exministro' agradece el gesto le informa de que ahí se acaba su relación. "Estoy muy decepcionado contigo, por tu culpa me han mandado al ostracismo", le reprocha. "O como se llama ahora... al grupo mixto", añade. "No te vengas abajo, José Luis", le dice él, y le entrega una mariscada para subirle los ánimos.

'Koldo', tras ver cómo ha podido capturar todo ese marisco, le hace una propuesta a 'Ábalos': montar su propia Chalana en 'La isla de los perdidos'. El 'exministro' inaugura el local pero, ante la falta de tijeras para cortar la cinta inaugural, 'García' le propone usar la hacha que siempre lleva encima.