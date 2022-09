El Gran Wyoming presenta 'Juez Side Story', el musical sobre el Consejo General del Poder Judicial que "es como uno de Broadway, solo que aquí los que se quedan agarrados al asiento no son los espectadores, sino los jueces".

El presentador de El Intermedio ha analizado los cuatro años de bloqueo de este órgano desde sus inicios con el "no, no, no" de Pablo Casado al más puro estilo Amy Winehouse, hasta el "ya no puedo más" digno de Camilo Sesto del presidente del CGPJ Carlos Lesmes, pasando por el momento de "felicitá" de Albano cuando casi hubo acuerdo entre PSOE y PP en 2018 o la 'Never Ending Story' en la que se ha convertido esta crisis.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el melódico análisis de Wyoming, en el que también suenan Aitana y Ana Guerra, Fórmula Abierta, Joaquín Sabina, Olé Olé, La Lupe, Rosalía, Vicente Fernández y Los Ronaldos, entre otros.