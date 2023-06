La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. A Juan Ramón Amores se la diagnosticaron en 2015, pero, a pesar de ello, se presentó a las anteriores elecciones municipales y obtuvo mayoría absoluta en La Roda, donde ha vuelto a ganar con mayoría para continuar en la Alcaldía.

"He aprendido a afrontar el día a día como si fuera el último de mi vida", confiesa, y señala que ha hecho de una frase de Leiva su lema: "Hazlo como si fueras a morir mañana". "Me dedico a vivir el hoy", expresa, y señala que trata de hacer un pueblo que quiere dentro de 10 años, aunque no sabe si estará: "Pienso en cómo quiero que sea el pueblo donde van a crecer mis hijos".

El alcalde reconoce el sacrificio de su mujer, que tuvo que dejar el trabajo para cuidar de él y que cumpliera su sueño. Además, indica que tiene muchas limitaciones, pero afirma que descubrió una palabra mágica, la ayuda: "Yo pido ayuda para todo y no me pongo límites para nada. Lo que puedas conseguir tú, lo puedo conseguir yo".

De sus vecinos, destaca que sin ellos, "esta aventura no sería posible" y declara que "hay que ser valiente para votar a una persona cuya esperanza de vida no es muy larga". "Lo único que tengo es el compromiso de dejarme la piel cada día que estoy aquí", subraya, y sus compañeros del equipo de Gobierno destacan que trabajar con él es "un aprendizaje constante": "Nos está dando una lección de vida".