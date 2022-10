La crisis se está cebando con la gente más desfavorecida, tanto es así que entidades sociales como Cáritas o Cruz Roja ya hablan de un otoño negro y calculan que atenderán a 400.000 personas más que antes de la pandemia. Andrea Ropero visita en El Intermedio a una despensa solidaria que da servicio a unas 300 familias. Allí, la periodista ha hablado con José López, uno de los usuarios que acude a recoger alimentos.

"Estoy relativamente mal", cuenta el hombre, que afirma que su situación económica es nula y no recibe ayuda económica pública: "Estoy esperando el Ingreso Mínimo Vital, pero todavía no me lo han dado". "Siempre he trabajado", destaca el hombre, que afirma que lleva desde las 12 años trabajando de tapicera. Reconoce que después de una vida trabajando nunca pensó que tendría que pedir ayuda para comer: "Para nada, pero vamos, no se me caen los anillos".