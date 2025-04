Jordi Évole recuerda su amistad con el papa Francisco: "Nos hacía un hueco en su agenda cuando íbamos a Roma"

Jordi Évole fue uno de los pocos periodistas que consiguió entrevistar al ya fallecido papa Francisco. Por eso, desde El Intermedio han querido conectar con él para conocer cómo era el pontífice en las distancias cortas.

"Me llamó mucho la atención su sencillez", asegura Évole. "He entrevistado a varios primeros ministros, a jefes de Estado, y solo en el caso del papa Francisco y Pepe Mujica fueron acompañados por muy poca gente. Y eso me daba una sensación de cercanía que en otros casos no he notado", añade el periodista.

Évole recuerda con una sonrisa la amistad que se fraguó con el papa tras aquella entrevista. Una relación que continuó a lo largo del tiempo a través de conversaciones privadas durante sus visitas a Roma y de correos electrónicos. Su último encuentro fue hace ya un año.

"Cuando íbamos a Roma a grabar o de visita, aprovechábamos para enviarle un correo al papa. Él nos acostumbraba a hacer un hueco en su agenda. Igual en cuatro o cinco ocasiones pudimos tener una charla privada", explica.

Una cercanía que todavía le sorprende: "La verdad es que era algo bastante increíble, nunca hubiésemos pensado que íbamos a tener en la agenda del móvil al papa".

Sobre su comunicación, Jordi Évole cuenta que era, cuanto menos, peculiar: "Se establecía una relación epistolar que era muy curiosa porque nosotros le escribíamos un mail y él nos contestaba con un documento adjunto que era un tarjetón escrito a mano… tenía una letra pequeñísima. Así fuimos trabando una relación que jamás nos hubiésemos imaginado".

Asimismo, confirma que el papa Francisco era consciente de que tenía enemigos, y que algunos de ellos se encontraban dentro de la propia Iglesia católica. Un tema que se tomaba con humor. De hecho, señala que en alguna de sus reuniones, cuando ponían algo de beber, "a veces bromeaba y me decía: 'Probalo tú antes'".

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de El Intermedio.