Jordi Soprano: “Antes de decepcionar a mis chavales prefiero decepcionar a 47 millones de españoles”

JOAQUÍN REYES INTERPRETA A PUJOL

Jordi Pujol es el hombre del momento y por eso visita ‘El Intermedio’. “Yo soy Jordi el que antes tributaba en la Hacienda española. Jordi Pujol i Soley, médico, político, símbolo del catalanismo y hombre de Estado, pero desde el mes de agosto podéis llamarme Jordi Soprano”, se presenta el político encarnado por Joaquín Reyes. Asegura que no sabe de dónde salió el dinero y que la culpa no es suya sino de sus hijos que están muy consentidos. ”No puedo decirles que no, antes de decepcionar a mis chavales prefiero decepcionar a 47 millones de españoles”.