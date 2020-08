The very best of El Intermedio

Joaquín Reyes se mete en la piel de Rocío Monasterio para alertar de la "dictadura progre": "Adoctrinan niños y los homosexualiza"

El cómico Joaquín Reyes encarna a Rocío Monasterio para advertir a la sociedad de los peligros de la "dictadura progre" y de cómo hay que educar a los niños. Puedes ver la imitación completa en este vídeo de El Intermedio.