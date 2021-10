Joaquín Reyes regresa a El Intermedio con su exitosa sección de Zanguangos donde imita a los personajes más destacados. El cómico se mete en la piel de Ángela Merkel, "licenciada en Físicas, exlíder de la Unión Demócrata Cristiana, referente del centro-derecha en Europa y la primera canciller mujer de Alemania".

"He sido un poco la canciller de toda Europa, manejaba a vuestros presidentes como muñecos", afirma en el vídeo, donde destaca que era "la maquinista de esta locomotora llamada Europa": "Aquí no se sube nadie sin las cuentas saneadas". "El auge de la extrema derecha, los efectos del Brexit... ¿qué nos ha pasado, Europa? ¡con lo que molabas antes!, ¡ese Erasmus, ese Interrail, esa Eurovisión!", destaca la canciller, que confiesa que ahora "no estamos para fiestas". Eso sí, menos para si despedida, "¡que de la tarta va a salir Pedro Sánchez!". Puedes ver la imitación completa en el vídeo de arriba.

