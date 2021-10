El Intermedio ha recordado el momento en el que Joaquín Reyes se metió en la piel de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien presentó como "mujer, pero no feminazi".

En el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio puedes ver la divertida imitación que el humorista realizó en 2019, meses después de que la presidenta lograra ganar las elecciones. "En política no todo vale, ¡si hasta me han acusado de pactar con la extrema derecha!", lamenta 'Ayuso', quien, además, destaca que "Vox no es la extrema derecha": "¡Pero si tienen a un muro, mirad a Santiago Abascal!".