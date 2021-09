Joaquín Reyes imitó a Santiago Abascal en junio de 2019. Se convirtió "el presidente de Vox, diputado en las Cortes, cara visible de la nueva derecha y, sobre todo, español, el Marie Le Pen cañí, el Salvini castizo".

"¿Qué culpa tengo yo de que el PP me hiciera cargos a cascoporro? Esperanza Aguirre me dio la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, que ni puta idea de lo que era, pero menudo pastizal me llevé", dijo el cómico.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.