Joaquín Reyes: “Se ha convertido en un villano cuando él era un héroe en el PP”

El ‘caso Bárcenas’ con el The Fucking Master of the Universe como protagonista ha sido el tema estrella en ‘El Intermedio’. Luis Bárcenas “robaba comisiones a los ricos para dárselas a los ricos también, pero ese hombre que ha repartido tanta felicidad en el PP en forma de sobrecitos, ¿cómo es ahora tratado de esta forma?”, se pregunta Joaquín Reyes. El programa de Wyoming intentó explicar la trama con monos y le hizo un homenaje al puto amo por haberles dado la audiencia.

Publicidad