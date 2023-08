Andrea Ropero entrevistaba en El Intermedio a Marina Gonçalves, ministra de Vivienda portuguesa, sobre el plan del Ejecutivo para hacer frente a la crisis de vivienda que atraviesa el país. Una de las medidas recoge el alquiler de viviendas vacías. "Lo que nosotros pretendemos es movilizar las viviendas que están listas para ser habitadas para que salgan al mercado del alquiler", explicaba, aunque si el propietario se negara a hacerlo "sería un alquiler forzoso", según exponía la periodista.

"Nosotros no retiramos la propiedad. Me gusta verlo como un incentivo y no como un instrumento para forzar a las familias o a los propietarios a utilizar su patrimonio", señalaba la ministra, que indicaba que las leyes en materia de suelo y vivienda del país "ya presuponen un deber de utilización de la vivienda para todos, tanto público como privado".

Además, pretenden limitar licencias a pisos turísticos, que a pesar de haber sido "importantes para la rehabilitación de las ciudades", decía, existen evidencias de que "esta inversión se ha hecho a costa de retirar o desplazar viviendas a pisos turísticos": "Esto ha tenido un impacto directo reduciendo la disponibilidad de vivienda residencial".