Thais Villas ha vuelto al Congreso para preguntar a los parlamentarios por algunas de sus intimidades. La colaboradora de El Intermedio se ha 'metido' en la casa de los diputados para saber cuántos baños tienen, cómo es de grande su salón o si su cama mide más de 1,35... así, ha dado con un Joan Baldoví más abierto que nunca, que no ha dudado en contarle experiencias sin que haga falta "ni preguntar".

"Tenía una bañera y la quitamos porque no es útil. Tengo duchas normales. Alguna vez no te diré que no hemos hecho un bañito de estos románticos...", ha bromeado entre risas con un gesto que no ha tardado en 'pillar' Thais Villas: "Te estás poniendo rojo solo de recordar". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.