Iván Lagarto lleva a El Intermedio un 'temazo' de Salvador Illa para concienciar sobre la desescalada tras el 'botellón' de centenares de personas en Tomelloso, Ciudad Real.

"Me reuní, me reuní, me reuní", comienza el 'hit', que explica la decisión de Salvador Illa de reunirse con futbolistas para que "los referentes sociales inculquen responsabilidad".

"Que esto ha sido muy serio", termina alegando el 'temazo' el ministro de Sanidad creado por El Intermedio.

Otros momentos destacados

Otro temazo de Iván Lagarto tuvo como protagonista a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a sus palabras sobre alimentar a los niños madrileños con comida rápida. Así suena 'Pizza, pizza'.

Además, no es el primer temazo de Ayuso en El Intermedio. Iván Lagarto también creo uno con el que "arderán las pistas de baile" en relación a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la Memoria Histórica en la Asamblea de Madrid.

El colaborador de El Intermedio también compuso "el himno del coronavirus", basado en "las declaraciones bélicas que realiza Pedro Sánchez cada vez que habla del coronavirus".

Iván Lagarto también llevó a El Intermedio uno de sus existosos hits con el rey Felipe VI y las caceroladas que surgieron por toda España durante su discurso sobre el coronavirus como protagonistas.