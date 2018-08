Del "Yo destapé la trama Gürtel" de Aguirre al 'No me voy, me quedo' de Cifuentes: los temazos que más lo han petado de Iván Lagarto en El Intermedio

"Yo realicé mi máster y concluí mi máster" es el hit original de Iván Lagarto con Cristina Cifuentes de vocalista. Si algo ha dejado la polémica del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid es una lista de composiciones tan creativas y pegadizas como esta.

Nadie sospecharía que semanas después de este temazo, nacería otro aún más pegadizo. El "No me voy, me quedo" de Cristina Cifuentes es sin duda una de las creaciones que más ha bailado El Gran Wyoming y que cantaron cientos de estudiantes en los pasillos de la Universidad Rey Juan Carlos y fuera de ella.

Y de una que no se iba a uno que se fue. ¿Quién le iba a decir a Iván Lagarto que con los mismos ingredientes de su anterior éxito crearía otro?. "Me voy, me voy" del fugaz exministro de Cultura Màxim Huerta tiene frases tan líricas como esta: "Soy consciente de que la inocencia no vale de nada".

Iván Lagarto también se atreve con la bachata y en esta ocasión tiene de inspiración a Mariano Rajoy. "También lo imposible es posible" es el la composición más honda del colaborador que seguro disfrutará el expresidente de Gobierno durante sus apreciadas caminatas.

Y es que Mariano Rajoy ha sido coautor de infinitos temas, otro de ellos es "El imperio de la ley". Nada más hay que escuchar sus primeras frases para encontrarse infinitas enseñanzas: "La ley se cumple en todos y cada uno de los lugares de España. La ley se cumple, todos seamos quienes seamos".

El Partido Popular ha sido la materia prima de innumerables temas y si algo ha demostrado el colaborador de El Intermedio, Iván Lagarto, es cómo explotar este potencial. "El candidato de los afiliados" es la canción que más ha gustado a Wyoming, que en más de una ocasión se ha declarado fan de Joserra, quien aspiró a liderar el Partido Popular.

No hay que olvidar a dos grandes figuras del Partido Popular: Esperanza Aguirre y Cristobal Montoro. Con "Yo destapé la trama Gürtel" de Aguirre, Iván Lagarto crea el hit de los hits que seguro desatará el perreo en los juzgados.

Y acabamos con el ya mencionado exministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Su "Bien y mal" creado por Iván Lagarto destrona al hit 'Pececitos' y deja frases para la historia como: "A unos les parece bien y a otros les parece mal".