Tras el congreso extraordinario celebrado este fin de semana en Sevilla en el que se aupó a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la oposición, este lunes el recién estrenado presidente ha convocado la primera reunión del nuevo comité de dirección.

La nueva cúpula directiva, con la que Feijóo pretende recuperar el terreno perdido a favor de Vox, trae nuevas caras a la primera plana de la política, como la de Cuca Gamarra, que pasa a convertirse en la nueva secretaria general, o la de Esteban González Pons, que desempeñará el cargo de vicesecretario Institucional del partido.

Por otro lado, y como bien explica Sandra Sabatés, se dibuja un nuevo eje territorial donde Galicia y Andalucía "toman peso" y el PP de Ayuso "queda diluido" y solo estará representado por el senador madrileño Pedro Rollán, que es el nuevo vicesecretario de Coordinación Autonómica. "Una estrategia que todos los analistas han interpretado como un intento de marcar distancias con la presidenta de la Comunidad de Madrid", comenta la periodista de El Intermedio.

Por su parte, El Gran Wyoming tira de ironía y afirma que "es muy feo" lo que le ha sucedido a la presidenta. "¿No creerán que Ayuso tiene ansias de poder solo porque cortó la cabeza de Pablo Casado, hizo caer a Teodoro García Egea y forzó al resto de barones a ponerse de su lado, no?", pregunta a su público, para concluir con la posibilidad de que Ayuso lo único que quería era "controlar el partido". Aunque, después de todo lo sucedido, el presentador de este programa duda de sus capacidades, ya que ella "no controla absolutamente nada, por no controlar no controla ni los contratos que firma su gobierno". Te dejamos la reflexión de El Gran Wyoming en el vídeo principal de la noticia.