Andrea Ropero abría un nuevo episodio de 'Cuéntalo' para hablar de salud mental con Iris Mbulito. La jugadora de baloncesto estuvo lejos de las canchas durante un año y medio después de una época de ansiedad y depresión, generadas, según explicaba, por la presión y las expectativas que se marcaba en los partidos.

Esta decidió compartir lo que le ocurría porque "cuando compartes, siempre se puede ayudar a alguien", afirmaba, y relataba que recibió muchos mensajes de apoyo y se sintió muy querida, algo que le ayudó a darse cuenta de que "el mundo no se acaba y la vida continúa".

Igual ella, otros deportistas como SimoneBiles o Michael Phelps también tuvieron que parar para cuidar su salud mental, algo que ella achacaba a que "no se está escuchando bien al deportista". "Hay veces que nuestro cuerpo y mente nos dicen qué necesitamos y nosotros por no decepcionar y por no dejar de actuar de forma profesional nos lo callamos", contaba.

Por eso, hacía hincapié en la necesidad de una mejorcomunicación entre el deportista, el entrenador, el club y los compañeros para que "la ansiedad y depresión se pueda tratar desde el principio, antes de que sea más grave o peor".