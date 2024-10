El Gran Wyoming charla con Inés Rodríguez en el plató de El Intermedio sobre cómo la joven colaboradora afronta las entrevistas de trabajo con su discapacidad. "¿Tú qué pones en el currículum?", pregunta el presentador a Inés, que explica que no tiene tiempo que perder por lo que deja "las cositas claras".

"Pongo todo lo buena trabajadora que soy, todo lo guapa y lista y que poseo un certificado de discapacidad del 78% y ellos ya que lo gestionen como consideren oportuno", detalla Inés Rodríguez, que explica cómo reaccionan sus pacientes cuando ven que su logopeda es una persona con discapacidad.

"Hay veces que me han confundido con otra paciente, me ceden el asiento o me preguntan qué hago ahí", algo que, sin embargo, comenta que aprovecha "para ser más cercana a ellos". "Yo tengo acceso a los historiales médicos de las personas que trato, me aseguro que ellos tengan el mío porque me parece justo", afirma la joven, que destaca así genera "ese ambiente de confianza que es el primer caso en una relación de terapeuta-paciente".

Preguntada por Wyoming sobre sus entrevistas de trabajo, Inés es tajante: "Soy sincera en cuanto a las cosas que no puedo hacer, pero todo el mundo en su puesto de trabajo habrá cosas que se le dan mejor o peor".