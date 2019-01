Radiografía de la familia Aznar-Botella: de crear aplicaciones para ligar a codearse con Paris Hilton

Con una interminable trayectoria laboral, Aznar es la piedra angular de la familia Aznar-Botella. "Los Aznar-Botella no son una familia, son una sociedad", ha bromeado Dani Mateo. Y efectivamente, llegaron a tener una sociedad juntos. Otro de los miembros de la familia, José María Aznar 'Junior' asesoró a un fondo buitre especializado en comprar barato activos financieros con problemas.

El pequeño Alonso Aznar no es una excepción, a sus treinta años tiene una sociedad con unos amigos y creó dos aplicaciones para ligar. "Él no lo necesita. Es hijo de José María Aznar, para ligar sólo necesita no mencionarlo", ha bromeado Dani Mateo.