El Gran Wyoming y Dani Mateo repasan en este vídeo de El Intermedio las perlas del padre Emilio, el cura de Valdepeñas al que muchos conocen como 'el representante de dios en Youtube'. Y es que allí es donde cuelga sus misas para demostrar tanto a sus feligreses como a sus suscriptores que renegar de su iglesia pasa factura.Incluso, el cura cuenta una impactante anécdota sobre una conversación que tuvo con un hombre que renegaba de su iglesia.

"Recuerdo que me dijo que nunca pondría el pie en esta iglesia porque se enfadó con un cura", recuerda el sacerdote, que destaca que, tras esta conversación, "a la semana esta enterrando al hombre". Pero la cosa no acaba ahí y es que el cura sorprende al confesar cuál fue su sermón en el entierro: "¿Para qué me lo habéis traído si dijo que no iba a pisarla más?". Pero este no es el único comentario que deja locos a Wyoming y Dani Mateo, en el vídeo principal de esta noticia puedes ver el resto de 'perlas' del cura y el análisis de los colaboradores.