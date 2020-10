The very best of Intermedio

La surrealista crítica de un negacionista del COVID: "Los supervivientes tendremos un chip con el que nos podrán desconectar"

Dani Mateo repasa en este vídeo de El Intermedio las sorprendentes críticas de los negacionistas del COVID-19. Como la de un hombre que afirma que "nos inyectarán un chip con el que desconectarnos si pensamos diferente".