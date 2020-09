Dani Mateo repasa en el plató de El Intermedio las teorías más locas sobre el coronavirus, protagonizadas por "los guardianes de la verdad", "una comunidad de expertos que nos advierte de los peligros que nos acechan".

Uno de ellos, por ejemplo, no avisa de que "los satanistas nos quieren matar". Y es que, según un hombre, los culpable de la pandemia del coronavirus son los que adoran a Satán. "Se está atentando contra la humanidad a través de una élite satanista", explica el hombre, que detalla que esta élite "quiere reducir la población mundial a un 10% y los que sobrevivan serán esclavos felices con un chip inoculado cuya modificación genética hará que la persona que piense distinto sea desactivada".

Otro de los "guardianes de la verdad nos advierte de las vacunas" mientras que otro afirma que el coronavirus se ha formado por "las relaciones homosexuales". Una opinión que comparte el patriarca de la iglesia ortodoxa de Ucrania, quien resalta que "dios quemó Sodoma y Gomorra".

Habla un médico de familia: "La atención primaria vive en una crisis perpetua"

Javier Padilla denuncia en El Intermedio el olvido al que está sometida la atención primaria en Madrid, donde trabaja como médico de familia: "Colpaso no es solo cuando no cabe mas gente en los hospitales, también es cuando los centros de salud no tienen la capacidad".