Dani Mateo destaca en El Intermedio que está a punto de terminar 2020 y, por tanto, es el momento de pensar si "hemos cumplido los propósitos que nos hicimos a principios de año". "Ahí va un spoiler, no", destaca el presentador, que muestra en el programa la surrealista reacción de una joven inglesa tras encontrar su lista de propósitos para 2020.

"Puse ser más social y no llorar tanto y he llorado todos los días en esta pandemia", destaca entre risas la chica, que continúa leyendo la lista. Y es que la mujer también puso que debía pasar más tiempo con su abuela, pero, como explica en el vídeo, en medio de un ataque de risa, su abuela murió este año. "No es gracioso, pero lo escribí", afirma.

Y es que el 2020 ha sido un jarro de agua fría en todo el mundo. Sin embargo, hay excepciones: Dani Mateo analiza en este vídeo de El Intermedio la "dramática" situación que se produjo en la boda del nieto de un rabino en Nueva York, donde hasta 7.000 personas se congregaron cantando y bailando sin distancia de seguridad ni mascarillas. Te muestra lo más curioso del evento en este vídeo: