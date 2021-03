Dani Mateo interrumpe a El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio para "denunciar la dictadura progre que se vive en el programa". Y es que el periodista realiza una irónica reflexión: "El 8 de marzo se negó la representación a las voces que no creen en el totalitarismo feminazi, hay mujeres contra el feminismo", destaca Dani Mateo, que muestra en este vídeo la gran pancarta que se desplegó el Día de la Mujer sobre el río Segura.

En esta pancarta se podía leer la frase "Soy mujer y no me representan" junto a un gran 8M tachado. "El único problema de este mensaje es que no fue una mujer, sino tres hombretones a los que pillaron colocando esta pancarta en nombre de una mujer no se siente representada por el 8M", destaca un alucinado Dani Mateo: "¡Qué puñeteros genios!", destaca Dani Mateo, mientras aplaude. Puedes ver su análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.