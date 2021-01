"¿Desde cuándo un político que se salta los protocolos para colarse y vacunarse se tiene que ir?", destaca Dani Mateo tras la dimisión de Manuel Villegas, consejero de Salud de Murcia. Y es que el presentador afirma que "por eso no lo han hecho aún los otros 12 cargos públicos que se han puesto la vacuna sin ser de riesgo y saltándose la cola".

"A falta de la segunda dosis, todavía no son inmunes a la vacuna, pero sí a la vergüenza", resalta Dani Mateo al presentar a los "trinca-vacunas", personas que creen en la Ciencia,, pero no en las Matemáticas: "Por eso no saben que no hay vacunas para todos". En el vídeo principal de esta noticia, Dani Mateo enumera todos esos políticos que se han vacunado cuando no les tocaba y sí, hay personas de varios partidos: desde el PP al PSOE .

En el programa, El Gran Wyoming ha criticado especialmente a Manuel Villegas, ahora exconsejero de Salud de Murcia, por no haber esperado la "cola" de la vacunación. Siendo también médico, Wyoming le ha querido mandar un mensaje: "Ni tú ni yo estamos en primera línea".