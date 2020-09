"Seguro que en estos meses habéis escuchado que estamos viviendo una situación histórica sin precedentes, pero eso es una chorrada ya que para la humanidad las olas de pandemias son tan habituales como los famosos bailando en Instagram en la actualidad", destaca Dani Mateo en este vídeo de El Intermedio, en el que analiza la historia de las enfermedades que han azotado a la humanidad.

Y es que desde que el mundo es mundo los seres humanos hemos padecido una pandemia cada 20 años, incluso, varias a la vez. "Antes la vida era tan corta que no se podía resumir en una biografía de Facebook".

Eso sí, para encontrar la última gran pandemia hay que irse 100 años atrás con la gripe de 1918. Aunque esta pandemia se originó en EEUU, pasó a la historia como la gripe española, ya que se produjo durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial en la que España no participó. por lo que no se censuraba la información y la prensa pudo hablar todo o que quiso sobre el virus. "Nuestro defecto fue pasarnos de sinceros", afirma el presentador.

La llamada gripe española produjo más de 500 millones de contagios, concretamente, en España pillaron la gripe ocho millones de personas, incluido, el propio rey de España, Alfonso XIII. Además, se calcula que en todo el mundo fallecieron entre 50 y 100 millones de personas. Por otro lado, al igual que ocurre ahora, la pandemia tuvo dos grandes olas, una en junio y otra después de verano. "De hecho, hubo otra de la que no voy a hablar ahora para no daros el bajón", explica Dani Mateo, que aconseja "no hacer planes para después de Navidad".

Y este no es le único paralelismo entre 2020 y 1918, y es que en aquella época las autoridades también insistían mucho en las medidas higiénicas y también se usaban mascarillas. Además, se decretó el cierre de establecimientos, iglesias, colegios y teatros.

Incluso, también había negacionistas como el obispo de Zamora, que desafió las recomendaciones y en lo más duro de la pandemia organizó una misa multitudinaria en honor a San Roque, Santo protector contra la peste, porque, según el obispo, la gripe era debida a los pecados y la ingratitud. Esta misa fue un éxito de participación y, sobre todo, de contagios, ya que las muertes en Zamora se dispararon y registró una de las tasas más altas de España.

"La historia se repite y los errores también", afirma Dani Mateo, que manda un mensaje para los españoles que van a sufrir la pandemia de 2120: "Aquel que conoce su historia, está condenado a estar dos meses sin salir de casa".