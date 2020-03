Dani Mateo ha llegado a El Intermedio con "una gran noticia". Pues, "pese a las alarmas" generadas por la expansión del COVID-19 en España, "ya existe una 'cura' para el coronavirus".

"De esta crisis nos va a sacar el mismísimo Dios... o, más bien, su representante en la Tierra. Y, no, no me refiero al papa Francisco", ha afirmado.

Pues, el grupo "hardcore transmetal cristiano boliviano" Saxoman y los Casanovas ha lanzado una canción para luchar contra el coronavirus. "En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal", reza el 'hit' musical.

"No soy médico, pero puedo afirmar que lo que se tomaron los responsables de este videoclip no va con receta", ha comentado Dani Mateo.

Otros momentos destacados

Rafael Bengoa, médico y experto en gestión sanitaria, ha explicado que la epidemia no está fuera de control en España y ha destacado "hace falta seguir intentando contener los casos".

Ante el cierre de las universidades en las zonas de riesgo de transmisión alto, El Intermedio se acerca a un campus para ver cómo afrontan los universitarios este corte forzado de las clases.

El Gran Wyoming analiza en El Intermedio el vídeo de Santiago Abascal criticando que "el Gobierno ha ocultado información sobre el coronavirus".