Dani Mateo anuncia que es un lunes verde, y no solo por la Cumbre del Clima sino también porque es el color de Vox, "el partido que busca el casito a través de la polémica y las salidas de tono"... y todo aquello que El Intermedio ha bautizado como "las voxerías".

Así, el presentador pasa a hablar de la última "voxería" navideña. Tiene que ver con el ya polémico belén instalado en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. Este año, la exposición es obra de Paula Bosch, que fue la única en presentarse a un concurso para encargarse del belén. "Más que un pesebre parece un punto limpio", bromea Mateo.

Este pesebre se ha presentado como una oportunidad para una nueva "voxería", y para ello nadie mejor que Javier Ortega Smith, quien no ha tardado en dejar claro que "no le ha gustado nada el belén de Colau", explica el presentador, y añade: "Como es generoso, no se ha ahorrado ni un insulto".

"Me han dicho que es unas cajas de cartón espantosa, como ella, una cosa sin el menor cariño estético. Ella es la antítesis del arte, del buen gusto y del sentido común", decía el político de Vox sobre dicho belén y sobre la alcaldesa de Barcelona.

Ante tal discurso, Mateo le reprocha que "criticar a alguien por su aspecto físico es impropio, incluso de un político de Vox. Yo también estaría en contra de que alguien le criticara por su evidente problema de sudoración y dijera que para enfrentarse a usted más que un cordón sanitario se necesita un paraguas bueno", dice irónico.

La aludida, Colau, le ha contestado escribiendo un tuit. "Cada navidad hay debate sobre el belén de Plaza Sant Jaume. Está bien, es una tradición. Y cada vez que habla Ortega Smith demuestra que es un machirulo maleducado. No hay estética sin ética: espantoso es usted y sus ideas, sr Smith", escribía en un mensaje.

"Basta de peleas, que estamos en Navidad, vais a hacer llorar al niño Jesús", les recrimina Mateo a los políticos. Pero Smith no ha sido el único en meterse en un "jardín".

Dani Mateo también habla de Isabel Díaz Ayuso, presidenta popular de la Comunidad de Madrid. "Al ser preguntada por la violencia de género pareció contaminarse un poco por el discurso de sus socios de Vox, al negar que sea una cuestión de hombres contra mujeres", anuncia el presentador.

Eso sí, lo hizo a su manera: "El hombre no es por si mismo un ser violento porque también agrede al hombre, es una cuestión independiente", decía la política del PP. "La ciencia tiene un gran reto por delante, explicar esta frase y explicar cómo ha llegado Ayuso a presidenta de Madrid diciendo frases como esta", bromea Mateo.

En El Intermedio, El Gran Wyoming explicó el verdadero motivo por el que el PP defiende tanto a Vox. "Es algo instintivo que les defienda, muchos de los dirigentes del partido de extrema derecha han hecho su carrera en el PP", comenta el presentador.

Una esvástica y una hoz con un martillo: eso es lo que ha mostrado un parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas; pero se ha olvidado de un detalle que Dani Mateo no ha dejado pasar desapercibido: "Más que un obrero de derechas eres el chapuzas de derechas".