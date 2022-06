"Los andaluces quieren grandes historias y shows, y eso, amigos, nadie se lo da como Vox", destaca Dani Mateo, que cuenta cómo "hace unos días el partido de extrema derecha colgó en sus redes sociales un vídeo de Macarena Olona visitando un mercadillo en Dos Hermanas y lo que podía ser un vídeo de campaña más se ha convertido en una obra de arte".

En el vídeo se puede ver cómo un hombre se acerca a Macarena Olona para explicar que aunque lleva más de 20 años afiliado al PP por su situación laboral y personal y tras ver a la candidata de Vox en el debate electoral. Es más, el hombre llega a romper un carnet del PP delante de Olona, tras lo cual abrazaba a la política confesando que estaba emocionado. Un momento en el que Dani Mateo no puede contener las lágrimas: "Qué interpretaciones y qué fácil se rompe un carnet del PP ya les podía haber pasado lo mismo con los discos duros". Además, el presentador "rompe la magia por completo": "Esta conversación, aunque no os la creáis no es espontánea, porque hemos sabido que este supuesto militante del PP no lo es desde 2019, cuando se hizo de Vox, ¡si hasta colaboró con su campaña de ese año!".