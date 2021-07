En esta temporada de El Intermedio, Dani Mateo se convirtió en un teniente para repasar los asuntos muy turbios en los que estuvo metido el "pequeño genio del engaño": el pequeño Nicolás. Y es que el 'Caso Ribadeo' no es el único asunto en el que está envuelto. El presentador destacó que le acusan desde haber comerciado con datos confidenciales de la policía hasta de haber falsificado un DNI para que un amigo hiciese el examen de la Selectividad por él.

Incluso, Dani Mateo afirmaba que "si no hemos pillado antes a este muchacho criminal es porque no hemos estado lo suficientemente atentos, porque en estos años no se ha perdido ni un sarao". Y es que el pequeño Nicolás lleva desde bien pequeño buscando los focos. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver, por ejemplo, lo que disfrutaba en los mítines de Esperanza Aguirre siendo tan solo un niño.

