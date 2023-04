El Gran Wyoming se traslada a 'El otro barrio' para hablar con 'Hugo Chávez', que confiesa que ha revolucionado el Reino de los Cielos con sus expropiaciones y "ahora es la República Bolivariana de Los Cielos": "Me costó adaptarme", confiesa.

Pero si hay algo que interesa al presentador, y aprovechando la visita de Juan Carlos I a España, es si le guarda rencor por decirle '¿Por qué no te callas?': "No, pero me aparezco como fantasma para darle algún susto", desvela. Eso sí, cuando se enteró de que se había largado por defraudar a Hacienda se apareció en Abu Dabi para decirle: "'¿Por que no declaras?'", confiesa entre risas.

"¿Y cómo reaccionó?", se interesa El Gran Wyoming, a lo que el expresidente de Venezuela contesta: "No estaba, resulta que ahora hay otro Borbón viviendo en Abu Dabi, un chaval pesadísimo que quería retarme a un duelo de chupitos y llevarme a un after", confiesa en el vídeo principal de la noticia, donde describe cómo fue su encuentro con Froilán.