Thais Villassale a la calle para preguntar a los españoles sobre las tetas, ¿estarán a favor o en contra de que las mujeres las enseñen en sitios públicos o les darán miedo? "A mí no me molesta", confiesa un hombre que se declara "heterosexual", pero sí confiesa que se siente "incómodo": "Prefiero verlas en otras situaciones".

"Me resulta incómodo que mis amigas estén en tetas en la playa", asegura, y defiende que se debe a que no sabe "dónde mirarlas": "Me pongo nervioso y se las voy a mirar sin querer". "Por mucho que lo intente y no quiera que tengan connotación sexual, la tiene", defiende.

"Para nosotras el pecho de un chico también es algo sexual", reflexiona una de las mujeres, ya que "nos atrae". En especial, "los pechos musculados". Una afirmación con la que sus compañeros no pueden estar más de acuerdo.