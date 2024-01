El Intermedio sale a la calle para preguntar a los ciudadanos su opinión sobre el poliamor o las relaciones abiertas. Un chico explica que él se considera monógamo debido a que es lo que va más con su estilo y con la educación que le han dado. Sobre si abriría su pareja, en principio cree que no ya que "llevaría muy mal el tema de los celos". A pesar de ello, no está cerrado del todo a ello aunque si siente que su proyecto "tiene futuro" le daría una oportunidad.

La reportera pregunta a otra pareja sobre si son monógamos. Ambos contestan que sí. El chico, además, añade que nunca ha tenido dos parejas a la vez y que no estaría dispuesto a que su pareja estuviera con otro ya que, como explica, "yo no quiero estar con otra persona y no me gustaría pensar que ella está con otra persona". Al igual que él, su novia argumenta que "me gusta pensar que la persona con la que estoy solamente tenga ojos y sentimientos para mi".

Otro señor, ante la pregunta sobre si es monógamo, duda al principio y contesta: "Diría que no, pero en el fondo sí". "Hubo un momento en que mi pareja era abierta, entonces, no había nada que ocultar", explica. "El pacto era pásatelo bien y no me lo cuentes" expone, y añade, "funcionó hasta cierto momento que no pudo ser". Otra chica explica que también ha tenido varias relaciones a la vez pero "sin tener un compromiso de que fueran mi pareja". Ella cuenta que cuando empieza a conocer a una persona quizá no tiene tanto apego con esa persona para guardarle una fidelidad eterna.

Otro joven, que se considera monógamo, sí que alguna vez sí que ha tenido varias parejas a la vez. "No siempre lo han sabido", le cuenta a la reportera. "Depende de la situación sí que lo han sabido", explica. "En algunos puntos era mutuo y, en otros, sí que tuve algún desliz y fue mal", añade.