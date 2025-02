Un hombre le cuenta a Isma Juárez el pique que tiene su mujer con él: "Mis tortillas son superiores..."

El reportero conoce a Paloma y José, que llevan 40 años juntos. Juárez le ha preguntado a ella si su marido tiene algún pasatiempo que no le guste. No te pierdas su respuesta en el vídeo principal.

Isma Juárez ha salido a la calle convertido en el 'Detective del amor' para encontrar a parejas que puedan demostrar que, a pesar de que puedan tener diferencias, el amor todavía existe. El reportero charla con José y Paloma. "Vaya nombres, Paloma y José", comenta Isma, "Paloma, precisamente, en la Biblio le hizo un poco la contra a José".

La pareja cuenta a Juárez que llevan juntos 40 años. Cuando José da la cifra, Paloma tiene un gesto de cariño con él, apoyando su cabeza en su hombre, algo que pasa desapercibido para Isma. "Es que cuando me he acordado de los 40 ya... me derrito", afirma Paloma.

Juárez pregunta a Paloma si José tiene algún pasatiempo que no le gusta. "Las patatas, que planta patatas", desvela la mujer. "El problema no viene por ahí", desvela él, "el problema es que las tortillas las hago superiores a las que hace Paloma, entonces hay un pique...".