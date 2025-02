Un chico, cuando Isma Juárez pregunta por un gesto bonito de su mujer hacia él: "Esto que estás generando no es necesario"

Mañana se celebra San Valentín, por eso Isma Juárez ha salido a la calle para hablar con parejas para demostrar que algunas "también comen perdices". Primero charla con Valentín y Florencia, que le cuentan que llevan un año casados.

El reportero le pregunta a él cuándo sido la última vez que le ha llevado el desayuno a al cama a su mujer. "Uy... no me acuerdo pero bueno", responde ella. Isma, entonces, quiere saber cuál ha sido el último detalle bonito que ha tenido ella para Valentín. "Yo tampoco me acuerdo", afirma él. Juárez pone como ejemplo un masaje el los pies. "Nunca", desvela el chico. "Pero, ¿por aversión a los pies?", quiere saber el reportero. "No sé si me gusta", responde él.

El reportero vuelve a preguntar a Florencia qué gesto bonito ha tenido por su marido. "No es necesario esto que estás haciendo", responde Valentín, "esto que estás generando no es necesario". "He venido a que aquí, el vuelo de vuelta, sea en asientos separados", afirma Isma. "No, y el gesto que va a tener ahora conmigo es que me va a dar la ventana del avión", responde Florencia. "Vamos a tener que pulir algunas cosas... a raíz de esto", comenta Valentín, entre risas, "veníamos perfecto antes de esto".