Thais Villas ha salido a la calle para saber cómo les está afectando la pandemia a los españoles y a las españolas. Para ello, la colaboradora de El Intermedio se ha desplazado hasta un barrio rico y uno obrero, en donde ha conocido a través de los testimonios de los vecinos lo diferente que ha sido la pandemia según la clase social que se tenga.

"Vivo en una casa grande que me ha permitido tener un confinamiento más cómodo que a muchos", ha afirmado un vecino de un barrio rico mientras una mujer de un barrio obrero se viene abajo con Thais al recordar que le ha afectado de forma personal "radicalmente". "Me ha afectado psicológicamente y económicamente porque a raíz del COVID-19 me he quedado sin empleo", ha explicado la mujer, que ha destacado que "merece encontrar trabajo".