Manuel Burque visita el Centro Social Ocupado de 'La Ingobernable', en Madrid. En el espacio se ofrecen diferentes clases y charlas, abiertos a cualquier persona. Nada más llegar, el presentador quiso saber si podía dar clases de catequesis en el lugar.

Después, conoció a Paula Ortega, encargada de llevar el bar del centro. En un momento de la charla que ambos mantienen, Manuel Burque reconoce que se estaba "empoderando". Tanto que le dijo: "Ponme una cocacola guapa, que me la tomo".

Ella le respondió: "El guapa yo creo que mejor no, porque en el momento en el que me dices guapa me estás cosificando. ¿Si yo fuera un tío me lo dirías?", le espetó la joven. "¿Entonces, cómo te puedo pedir una cocacola?", le cuestionó el reportero. Ortega le explicó que lo que tienen en el centro es "cola ecológica de proximidad".

"Pues ponme una cola antisistema de esas", concluyó Burque, que preguntó a qué cursos o charlas que organizase el centro podía apuntarse.

Durante el reportaje también se entrevistó con Serlinda Vigara, portavoz de 'La Ingobernable', quien le explicó que "quien tiró la puerta abajo de este edificio público fue el Gobierno de Ana Botella".