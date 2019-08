Thais Villas visitó con las cámaras de El Intermedio un colegio de Madrid para hablar con los niños sobre los políticos españoles, sus sueldos y sus estilos de vida, entre otros temas.

La colaboradora les preguntó por el principal cometido de los gobernantes y uno de los pequeños aseguró que su misión era "llevar al país en una buena dirección". Aunque recalcó que no estaban lográndolo porque "hay bastante contaminación, pero estamos intentando seguir adelante".

En cuanto a la cantidad de dinero que ganan, uno de los niños dijo que cobran más que su padre "porque él se queja del suelo, pero no he oído a ningún político quejarse por ello". "Yo creo que cobran 100 euros, que 1000 euros me parece mucho", apuntó otro de los entrevistados.

Para finalizar, una niña dio una lección a todos nuestros líderes políticos asegurando que si ella pudiese gobernar, "igualaría los salarios entre hombres y mujeres".

Otros momentos destacados

En otro momento, un niño confesó a Thais Villas en El Intermedio lo que creía que cobraban los políticos españoles. ¿Significó la respuesta una aclaración para saber cuánto estaban los pequeños informados sobre política? Descúbrelo en el siguiente vídeo.