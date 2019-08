El Intermedio recuerda el encuentro entre Thais Villas y Susana Sumelzo para su sección 'Servicio Público'. La diputada socialista preparó la comida para una pareja joven que no puede disfrutar de jornadas de ocio porque trabaja mucho.

Thais Villas aprovechó, además, para preguntarle por los secretos más íntimos del partido, así como de Pedro Sánchez. Susana Sumelzo confesó que pensó en abandonar el cargo cuando su partido votó 'no' a Mariano Rajoy: "Pensé en votar 'no' y marcharme. Me votaron para hacer política de izquierda y para que hubiera un Gobierno socialista".

Además, la diputada desveló que "lo peor de la política son los jaleos internos" y habló de la necesidad de arriesgar por alguien que "apueste por la regeneración institucional".

La política también comentó aspectos sobre su vida personal y sus relaciones en el amor.