Thais Villas se desplaza hasta las puertas del Congreso para preguntar a los diputados y diputadas si se consideran famosos y, en el caso afirmativo, cómo llevan la fama porque, a veces, puede resultar algo "complicada".

En el caso de Gabriel Rufián nos habla de uno de los momentos más incómodos que ha vivido en toda su vida por culpa de la fama. Y, es que, a la pregunta de Thais: "¿Cuál es el sitio más surrealista en el que te hayan reconocido?", él no ha dudado en contestar: "Meando. Me han pedido una foto meando", confiesa para las cámaras de El Intermedio. Una respuesta que deja "muerta" a Thais Villas, que no puede contener la risa.

Pero no es el único. Inés Arrimadas también ha sido 'víctima' del peso de la fama y ha confesado que le han llegado a pedir fotos "medio en pelotas" cuando se probaba ropa en una tienda. En el vídeo principal de la noticia te dejamos cómo lograron salir del paso nuestros políticos, además de otras anécdotas.

Así se dio cuenta Errejón que era famoso

El presidente de Más País fue consciente de su incipiente famam en 2014, cuando estaba en una "playa nudista". En el siguiente vídeo puedes escuchar su divertida anécdota: