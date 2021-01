Guillermo Fesser ha conectado desde el Capitolio con El Intermedio para explicar cómo está la situación en Estados Unidos en pleno segundo Impeachment para Trump. El presidente saliente se somete a la Cámara de los Representantes tras el asalto al Capitolio que puso en jaque la democracia del país.

Por el momento, se sabe que alrededor de 25 republicanos votarán junto a los demócratas para acabar con la presidencia de Donald Trump. De hecho, Liz Cheney, congresista republicana, ha sido muy contundente: "Nada de esto hubiera ocurrido sin el presidente. Tuvo la oportunidad de pararlo y no quiso. No se ha conocido en la historia de EEUU un traidor más grande". En este sentido, Fesser también ha aportado su punto de vista: "No fue una manifestación pacífica que se fue de las manos, fue un golpe de estado totalmente orquestado", ha zanjado el colaborador de El Intermedio.

Hablan los "guardianes" de la plaza 'Black Lives Matter'

Guillermo Fesser también ha acudido a la plaza 'Black Lives Matter' para conocer las razones de aquellos que hacen turnos para proteger el espacio de los seguidores de Donald Trump.