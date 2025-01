Guillermo Fesser, de la legislatura de Trump: "Si no fuera tan grave podría recibir el Oscar a Mejor Comedia"

El Gran Wyoming conecta en directo con Guillermo Fesser para conocer las últimas medidas de Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca. Por ejemplo, están suscitando mucha polémica las medidas que afectan al ejército estadounidense, que está bajo el control del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Guillermo Fesser explica que es amigo personal de Trump y que, además, "fue presentador de Fox News".

"Es un hombre sobradamente inepto para el cargo", critica Fesser, que recuerda que Hegseth "ya consiguió que Trump perdonara a dos acusados de crímenes de guerra". "Ahora mismo, tenemos a un tonto útil en el ejército más poderoso del mundo, tres millones de funcionarios, 8.500 millones de dólares y es un gran problema, no solo para EEUU sino para el resto de la humanidad", sentencia Fesser.

Además, antes de terminar la conexión, El Gran Wyoming aprovecha que esta semana se han conocido las nominaciones de los Premios Oscar para preguntarle a Fesser: "¿Crees que esta legislatura de Trump podría recibir el premio a mejor película de terror?". "No lo sé, aunque si le pones risas de fondo y no fuera la cosa tan grave, podría recibir el premio a mejor comedia", asegura Fesser, que bromea: "El premio que creo que se lleva seguro es el de peluquería y maquillaje, ahí se sale". "Después de E.T. no hemos visto cosa parecida", bromea, por su parte, Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.