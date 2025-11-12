Guillermo Fesser, sobre los indultos de Trump: "En general, en EEUU, son una vergüenza, un cachondeo"

El corresponsal expone que recientemente Trump ha indultado a Rudy Giuliani y Mark Meadows. Además, se rumorea que el siguiente indulto es el de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, que está condenada a 20 años por tráfico sexual de menores.

Donald Trump sigue firmando indultos. Guillermo Fesser, corresponsal en EEUU, señala que los dos últimos ha sido a su abogado personal, Rudy Giuliani, y al jefe su Gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows, "ambos acusados y condenados por tratar de cambiar el resultado de las elecciones del año 2020".

"Con Meadows ya lleva 19 políticos corruptos que ha perdonado", añade el periodista. Fesser indica que esto lanza un mensaje muy claro: "Que cualquier delincuencia, si le beneficia él, se permite porque luego la perdona".

Fesser señala que el perdón presidencial "en general, en EEUU, es una vergüenza, es un cachondeo, rememora más al poder de un rey absolutista". El periodista expone que Biden perdonó a 4.245 individuos, pero, como apunta, la diferencia con Trump es que el republicano, en lugar de esperar al final como otros presidentes, "lo hace a la luz del día, en plan chulesco y sin ningún tipo de remordimiento".

"El próximo perdón que se rumorea es el de la cómplice de Epstein, de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años por tráfico sexual de menores", cuenta Fesser. Esta es amiga de Trump y de Melania y, después de declarar que el presidente no tenía nada que ver con Epstein, paso de estar en una cárcel de máxima seguridad en una de mínima seguridad en Texas.

