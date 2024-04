El Intermedio analiza la crisis internacional en Oriente Próximo, marcada por la guerra en Gaza y la tensión creciente entre Israel e Irán, junto a Guillermo Fesser. En pleno proceso de espera de la respuesta israelí al lanzamiento de drones y misiles desde Irán, el corresponsal asegura que el papel de Estados Unidos en estos momentos es "frenar a Netanyahu descaradamente".

Fesser señala en el vídeo sobre estas líneas que Joe Biden "sigue apoyando a Israel, de hecho ha vuelto a pedir 14.000 millones de dólares de ayuda militar al Congreso", si bien comenta que "la ayuda ya no es incondicional para destrozar Gaza".

En este sentido, apunta que "algo cambió con la muerte de los siete cooperantes de World Central Kitchen": "Se empezaron a preguntar '¿por qué tenemos que llevar la ayuda por mar cuando se puede abrir un corredor?' y a partir de ahí se abrió un corredor, el agua corriente y Biden obligó a retirar las tropas israelíes de Rafah".

El corresponsal también destaca la presión interna de manifestaciones pro Palestina que hay sobre Biden, si bien señala que el dilema del presidente es que "la retirada de Rafah sea utilizada como una victoria de Hamás": "Palestina no es Hamás, el problema de Biden no es Israel, es Netanyahu", afirma Fesser, que explica que, mientras Biden "quiere contener este conflicto que no le interesa a nadie", el líder israelí "solo piensa en sí mismo, es como el Trump de Israel que tiene en su Gobierno a lo peor de lo peor y a costa de eso se está manteniendo".