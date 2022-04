Guillermo Fesser analiza en El Intermedio cómo la guerra en Ucrania ha convertido el gas en un asunto clave para la geopolítica mundial y explica cómo está jugando Estados Unidos sus cartas en esta materia. "Los republicanos está echando la culpa a Biden, a los ecologistas y a la pobre Greta Thunberg de ser los culpables de que EEUU no tenga independencia energética", explica Fesser, que destaca que dicen que "si les hubieran dejado hacer extracciones en parques naturales ahora no tendrían el encarecimiento del precio del gas".

Sin embargo, el corresponsal de El Intermedio en Nueva York desmonta esta visión de los republicanos: "No es real, la realidad es que las petroleras en EEUU tiene 9.000 permisos para hacer extracciones que no está cuando ahora mismo, lo que ocurre es que no quieren repetir lo que pasó hace unos años de que tenían demasiadas extracciones que nadie les compraba y muchas empresas fueron a la bancarrota". "La industria del combustible y sus aliados políticos no son la madre Teresa de Calcuta que quiere salvar a Ucrania, sino que quieren aprovecharse de esta situación para ganar beneficios y repartírselos entre sus accionistas", afirma Fesser, que destaca que ahora EEUU se ha convertido en el máximo exportador de gas del mundo, lo que ha dejado al descubierto varias verdades que cuenta en el vídeo principal de esta noticia.

Además, Fesser afirma que la estrategia de Biden es proponer tener "emisiones 0, invertir en coches eléctricos, energía sola y eólica y aislamientos de viviendas", entre otras cosas, "pero no puede porque tiene un traidor en sus filas", el senador del Oeste de Virginia, Joe Manchi, que "está untado por el lobby del carbón y no va a votar a favor".